رئيس "نقل النواب": الدولة تعاملت بحرفية في حادث "محطة مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إنه رغم الفاجعة الكبيرة التي ظهرت في حادثة جرار قطار محطة مصر، إلا أن الدولة تعاملت بحرفية مع الحادثة.

وأضاف عبد الواحد -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر هيئة السكك الحديدية اليوم الخميس، بعد جولة تفقدية لوفد برلماني لموقع الحادث- أن اللجنة تكثف اجتماعاتها للإسراع بجهود حل المشكلات التي تواجه قطاع النقل.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بسرعة معاقبة المقصرين، وقال: "كان هناك سرعة شعور بالمسئولية السياسية لوزير النقل هشام عرفات الذي قدم استقالته وكذلك قرار قبول رئيس الوزراء الاستقالة. ​