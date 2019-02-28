بالفيديو- مدرس يعتدي على طالب ويبصق في وجهه بالإسكندرية.. وقرار عاجل من التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

آثار مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، موجة غضب بين أولياء الأمور في الإسكندرية، بعد أن أظهر قيام أحد المدرسين بالاعتداء بالضرب المبرح على طالب داخل فصل بمدرسة شرقي المدينة.

وأظهر مقطع الفيديو مدرس ينهال بالضرب على طالب داخل فصل بدا خاليا من الطلاب صفعا وركلا بقدمه وبالعصا حتى سقط على المقعد، دون أي يتدخل أحد لاحتواء الموقف.

ولاقى الفيديو ردود فعل غاضبة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث طالبت "شيماء الأمير" بتوقيع عقوبة صارمة على المدرس، معتبرة أن ما ارتكبه الطالب من خطأ أيا كان لا يستحق معه الضرب والصفع والإهانة.

فيما قالت أخرى تدعى "أم سما":" الناس اللي بتقول هيبة المعلم يرضي أي حد أن ابنه يضرب ويتهان كده لا حول و لا قوة إلا بالله"، فيما تساءل آخرون عن الخطأ الذي ارتكبه الطالب وأسباب خلو الفصل من التلاميذ.

وفي أول تعليق من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على الواقعة، قال مصطفى العجمي، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، إنه جار التحقيق في مقطع الفيديو الذي يظهر معلم يضرب طالبًا بإحدى مدارس الإسكندرية.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، إن المدرس جرى استبعاده من المدرسة لحين انتهاء التحقيقات بالشئون القانونية بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، دون توضيح لأسباب الواقعة.