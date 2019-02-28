مؤسسة "أبوالعينين" الخيرية تساهم في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تساهم مؤسسة "أبوالعينين" للنشاط الخيري بالجيزة، في المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، والتي تبدأ غداً الجمعة ولمدة شهرين في 7 محافظات هي: الجيزة والوادي الجديد والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا.

وتسهم مؤسسة "أبوالعينين" في المبادرة من خلال توعية المواطنين بأهمية الكشف وتوفير وسائل الانتقال والكراسي المتحركة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل وصولهم إلى مقرات المبادرة في قسم الجيزة مع تواجد فرق متكاملة من العاملين بالمؤسسة وتخصيص خط ساخن لتقديم أي مساعدة لمن يحتاجها للوصول لمقرات الحملة.

ودعت مؤسسة أبو العينين، المواطنين للاستفادة من المبادرة الرائدة للاطمئنان على صحتهم وصحة أسرهم، مؤكدة أن الكشف والتحليل والعلاج بالمجان على نفقة الدولة ومن خلال أطقم وزارة الصحة المتخصصة والمدربة.

يأتي إسهام مؤسسة أبو العينين في إطار مبادرة الرئيس السيسي للاطمئنان على صحة المواطنين والقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وعلاج من تثبت إصابته بالمجان على نفقة الدولة.