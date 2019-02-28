رئيس "الطب الشرعي": الانتهاء من أخذ عينات الـDNA تمهيدًا لتسليم الجثامين لذويهم

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكدت الدكتورة سعاد عبد الغفار رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبيرة الأطباء الشرعيين، أنه تم الانتهاء من تشريح جثامين ضحايا حادث محطة مصر للسكك الحديدية بالقاهرة، لبيان سبب الوفاة، وكذلك سحب عينات "البصمة الوراثية"DNA من الضحايا وذويهم، مشيرة إلى أنه جار إجراء اختبارات المضاهاة للتعرف على هوية كل منهم وتسليمه لذويه.

وأشارت كبيرة الأطباء الشرعيين - في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إلى أن عملية تسليم الجثامين لذويهم لم تجر بعد لحين الحصول على نتائج تحليل البصمة الوراثية.

وكان حادث اندلاع نيران وقع أمس بمحطة مصر للسكك الحديدية، جراء اصطدام جرار، وعلى الفور كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثث الضحايا، لبيان سبب الوفاة، بعد أن كلف فريقا من محققي النيابة للوقوف على أسباب الحادث.