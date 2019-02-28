الأمن العام: ضبط المتهمين بإكراه مواطن على توقيع إيصالات أمانة بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الغردقة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، القبض على شخصين بالبحر الأحمر؛ لاتهامهما بإكراه آخر على التوقيع على إيصالات أمانة.

تلقى قسم شرطة أول الغردقة بلاغ من "محمد.ع"، مصور سفاري، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، يتهم "هشام.م"، مصور سفاري، "وليد.م" موظف بشركة سياحة، مقيمان بدائرة القسم؛ لقيامهما بالتوجه لمسكنه وإكراهه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة وسرقة "هاتفه المحمول، فلاش ميموري" تحت تهديد سلاح أبيض "سكين".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض، فلاش ميموري، هاتف محمول، دفتر إيصالات أمانة، قطعة لمخدر الحشيش، و4 إيصالات أمانة كل إيصال يحمل مبلغ 50 ألف جنيه.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عمل بين الأول والمجني عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.