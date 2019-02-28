قوافل الداخلية الطبية بسجون ومديريات أمن القليوبية والبحيرة وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية يرافقها "الخدمات الطبية، المؤسسات" بالوزارة ، بالمرور على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق "مديرية أمن القليوبية للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي لأية شكاوى حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوي الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الاحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية، وتوفير التهوية المناسبة وحسن معاملة المحتجزين.

كما تم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية توجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وتم توقيع الكشف الطبي على "المحتجزين بنطاق أقسام المديرية" وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وفى سياقٍ متصل ومن خلال تفعيل مبادرة " كلنا واحد" وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها لتفعيل أوجه التواصل المجتمعي، والمشاركة الفعالة في كافة المبادرات التي من شأنها دعم وتأكيد الترابط مع كافة فئات المجتمع، فقد قامت مديرية أمن البحيرة بتوجيه قافلة إنسانية استهدفت "دائرة مركز شرطة أبو حمص"، تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية عبارة عن "بطاطين، ملابس" بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية.