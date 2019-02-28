مصر | المشدد 15 عاما لـ4 متهمين انتحلوا صفة ضباط لسرقة سيارة سجائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 15 عاما لـ4 متهمين انتحلوا صفة ضباط لسرقة سيارة سجائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 عاما لأمين شرطة و3 آخرين انتحلوا صفة ضباط لسرقة سيارة محملة بالسجائر بالإكراه بالبساتين.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين "أحمد.ف"، 32 سنة، أمين شرطة بقسم الأميرية و"سعيد.ا"، 36 سنة، نجار، و"صبري.ص"، 25 سنة، مندوب مشتريات و"أحمد.ح" وآخر سرقوا بالإكراه سيارة والبضائع المحملة عليها وهي شحنة سجائر والمملوكة لشركة المنصور الدولية للتوزيع بأن استوقفوا المجني عليهم "صلاح.م" و"حسن.ع"، و"شعبان.س"، وزعموا أنهم من رجال الشرطة وأشهروا في وجههم أسلحة.