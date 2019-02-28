مصر | حبس عاطلين بحوزتهما 2 كيلو "حشيش" بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين بحوزتهما 2 كيلو "حشيش" بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المرج حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما 2 كيلو من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار بهما.

كانت قد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من "أحمد م. " 33 سنة محكوم عليه بالحبس سنة فى قضية "تبديد" و"مايكل س. " 30 سنة سابق إتهامه فى 6 قضايا آخرهم "سلاح بدون ترخيص" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات"، وأثناء تواجدهما بالمنطقة سكنهما وبحوزتهما 2 كيلومن مخدر الحشيش

وبمواجهتهما اعترفا بالمضبوطات،والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابه التى أمرت بقرارها السابق.

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تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الجيزة، من ضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

وتبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة المدعو "جمال.ق.أ "عاطل"، سن 52، ومُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور - له معلومات جنائية - بمدق ترابي بمقابر طريق الفيوم بدائرة القسم وبه إصابة بطلقات نارية بالصدر والرأس وبحوزته (2000 جنيه- هاتف محمول)، وبجوار الجثة دراجة نارية و(12) ظرف فارغ لطلقات آلية.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بالمديرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم ابني المجني عليه وخالهما كل من: "م.ج. ق"، سن 25، "نجار"، و"م.ج.ق"، سن 19 "نجار"، و"يوسف.م.م"، سن 20، ومُقيمين بمنطقة بولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات بينهم، وفي سبيل تنفيذ مخططهم استدرجوه لمكان الواقعة بزعم شراء مدفن للأسرة، وتوجهوا لمكان العثور بسيارة خاصة بالثالث وعقب حضوره بدراجته النارية، قام بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من بندقية آلية أعدها مسبقًا فأودى بحياته وهربوا، وأرشدوا عن البندقية وبخزينتها 10 طلقات، كما أرشد الثالث عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "ملكه."

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

