مصر | ننشر صورة المتهمين بالسطو المسلح على محل جواهرجي بحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر صورة المتهمين بالسطو المسلح على محل جواهرجي بحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، على صورة المتهمين بالسطو المسلح على محل جواهرجي بمنطقة حدائق الأهرام.

وكان أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين في واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي، بمنطقة حدائق الأهرام، عددهم 6 أشخاص بالإضافة إلى زوجة أحد المتهمين، وأن فحص كاميرات المراقبة، كان طرف الخيط لكشف غموض الجريمة موضحا بأن كاميرات المراقبة، رصدت خروج المتهمين من منطقة حدائق الأهرام، ثم الطريق الدائري، وصولا لمنطقة اللبيني، وأنه بفحص إحدي السيارتين المستخدمتين في الواقعة تم التوصل لقائد إحداهما، ومن خلاله تم التوصل لباقي المتهمين في الجريمة.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 بأن المتهمين نفذوا جريمتهم وبعد سرقتهم المحل فروا هاربين مستقلين سيارة ملاكي وأخري تاكسي، سيرا بالطريق الدائري، وصولا لمنطقة اللبيني، بدائرة قسم شرطة الهرم، وبعدها سافر عددًا من المتهمين لمحافظة سوهاج، وبحوزتهم المسروقات.

وأشار المصدر أن احد المتهمين كان يتردد على المحل، صحبة زوجته، لشراء مصوغات ذهبية على أنه " زبون بالمحل"، مضيفًا، أن المتهم بعد معاينته المحل، خطط لسرقته بالإشتراك مع باقي المتهمين، واتفق معهم على أنهم يتلثموا حتي لا يتم التعرف عليهم، وبعدها يتقاسموا المسروقات.

وواصل المصدر بأن المتهمين أصل بلدتهم محافظة سوهاج، ومقيمين بمنطقة الهرم، وأن عددا منهم تجار مواد مخدرة بمحافظة سوهاج، ومطلوب ضبطهم في قضايا جنائية.

كان أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، في وقت سابق بأن رجال مباحث الجيزة، تمكنوا من القبض على 6 أشخاص في واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي بمنطقة حدائق الأهرام، مشيرا بأن المسروقات كانت عبارة عن 3 كيلو ذهب، وتم إعادة المسروقات، وضبط الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة.

ورصدت إحدي كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الجواهرجي مكان السطو المسلح لحظة إقتحام أربعة ملثمين يحملون أسلحة نارية المحل وإطلاق أعيرة نارية، صوب المتواجدين بالمحل وسرقته.

وقام 4 ملثمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات، بمنطقة حدائق الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بالمحل، وأصابوا صاحب المحل بطلق ناري.

وتلقي اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من الأهالي بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام دائرة قسم شرطة الهرم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، وبالفحص وسؤال شهود العيان قرروا أن 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية، قاموا بالسطو المسلح على محل مجوهرات الطويل بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، بمنطقة حدائق الأهرام، واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وأصابوا صاحب المحل بطلق ناري في البطن، ثم لاذوا بالفرار مستقلين سيارة ملاكي ماركة لانسر.

وتم نقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج اللازم،واستمع رجال مباحث الجيزة لأقوال شهود العيان على واقعة السطو المسلح وقال أحد شهود العيان على الواقعة خلال التحقيقات أن 4 ملثمين اقتحموا محل الجواهرجي، وأطلقوا أعيرة نارية على أحد العاملين بالمحل، ثم سرقوا مشغولات ذهبية من المحل ووضعوها في شوال وفروا هاربين، وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة بمحل الجواهرجي، والمحال المحيطة بمكان الواقعة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

