مصر | تعرف على هوية المسؤول عن إبلاغ حماس بتوقيت اقتحام الحدود الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على هوية المسؤول عن إبلاغ حماس بتوقيت اقتحام الحدود الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وقال اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بأمن الدولة، أن جماعة الإخوان شكلت مجموعة برئاسة القيادي محي حامد، ضمت سعد الحسيني وحازم فاروق، تولوا الاتصال بقيادات حماس داخل غزة لتحديد توقيت عملية الاقتحام، وأن يكون فى توقيت متزامن مع إعلان نزول الجماعة للميادين، والاتصال بلجنة المهمة المتواجدة داخل رفح للاتفاق على تحديد مواعيد الاقتحام، وبالفعل يوم 26 وقع تواصل بين حازم فاروق ومكتب حماس السياسي وأبلغهم أن خروج الجماعة سيكون يوم 28 يناير بمنتصف اليوم.

وأضاف الشاهد، ان محمد البلتاجي كان مسئول عن التحرك أثناء التظاهرات وفى توقيت متزامن لاجتياح العناصر الحمساوية لمنفذ رفح، ومجموعات على راسها مجموعة صبحى صالح موسي، مسئولين عن تسليح التنظيم أثناء التظاهرات فى 28 يناير بالمولوتوف والاسلحة البيضاء، ومجموعة محمد أحمد محمد إبراهيم، وهى المتواصلة مع العناصر الجنائية وشباب الاولتراس وشباب الجماعة، لتأمين المسيرات أثناء ارتكاب العمليات العدائية على اقتحام اقسام الشرطة، وتحريض الجنائين على اقتحام المولات وسرقة محتوياتها، ومجموعة محي حامد وسعدالحسيني وحازم فاروق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.