مصر | الطب الشرعي يواصل أخذ العينات من أهالي ضحايا حادث محطة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطب الشرعي يواصل أخذ العينات من أهالي ضحايا حادث محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر طبي بمصلحة الطب الشرعي، إن المصلحة تواصل أخذ عينات DNA من باقي أهالي ضحايا حادث محطة مصر لمطابقتها بالعينات المأخوذة من جثث الضحايا لمعرفة هويتهم.

وأضاف المصدر، أنه تم التعرف على هوية اثنين من جثث المتوفيين في الحادث حتى الآن، وهم كل من بيشوي فتحي كامل وإيفون عياد.

وكانت مشرحة زينهم استقبلت أمس جثث ضحايا حادث حريق محطة مصر، وتم تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين لإعداد تقارير الصفحة التشريحية، وإجراء تحاليل DNA لمعرفة هوية جثث المتوفيين والوقوف علي أسباب الوفاة.

وتم تكليف عدد إضافى من الأطباء الشرعيين بمقرات الطب الشرعى المختلفة للتواجد بالمقر الرئيسى للمصلحة لضمان سرعة الانتهاء من توقيع الكشف الطبى ، وإنهاء كافة الإجراءات على وجه السرعة.