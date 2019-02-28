أخبار مصر | "انفوجراف".. تعرف على أهم مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انفوجراف".. تعرف على أهم مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف، حول أهم مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي موضحا انه يوفر التكلفة للمستهلك بنسب من 50 إلى 65%، مشيرا إلى أن التحويل يستغرق من ساعتين إلى 4 ساعات بحسب نوع السيارة .

وأوضح الانفوجراف أن الشركات تمنح ضمانا على التحويل ضد عيوب الصناعة لمدة 12 شهرا، لافتا أن تكلفة تحويل السيارة الكربراتير 5000 بدون ضريبة القيمة المضافة .

وأشار الانفوجراف، أن تحويل السيارة إلى غاز يوفر 825 جنيها شهريا عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين 80، وتوفير 1200 جنيه شهريا عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين 95.

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