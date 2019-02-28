أخبار مصر | "انفوجراف".. تعرف على أهم مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "انفوجراف".. تعرف على أهم مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف، حول أهم مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي موضحا انه يوفر التكلفة للمستهلك بنسب من 50 إلى 65%، مشيرا إلى أن التحويل يستغرق من ساعتين إلى 4 ساعات بحسب نوع السيارة .
وأوضح الانفوجراف أن الشركات تمنح ضمانا على التحويل ضد عيوب الصناعة لمدة 12 شهرا، لافتا أن تكلفة تحويل السيارة الكربراتير 5000 بدون ضريبة القيمة المضافة .
وأشار الانفوجراف، أن تحويل السيارة إلى غاز يوفر 825 جنيها شهريا عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين 80، وتوفير 1200 جنيه شهريا عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين 95.
"القوى العاملة": 1185 عاملا تقدموا للعمل بإحدى دول الخليج
تقدم لوزارة القوى العاملة، نحو 1185 عاملا اليوم الخيمس، آخر أيام قبول طلبات راغبي العمل بإحدى شركات المباني، بإحدى دولة الخليج، يعقب ذلك اختيار المتقدمين عن موعد اختبارات القبول لاختيار 50 عامل إنتاج منهم من قبل لجنة من شركة دولة العمل بحضور مسئولي التشغيل بالوزارة.
وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان، قد سبق وأعلن أن الراتب الشهري لشغل هذه الوظيفة بعملة دولة العمل يوازي من 8 ألاف و600 جنيه مصري تقريبا، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافي، وتذكرة السفر، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.
ونوه الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.