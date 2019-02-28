أخبار مصر | "أبو العينين الخيرية" تدعو مواطني الجيزة للاستفادة من "100 مليون صحة"

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مؤسسة أبو العينين تدعو مواطني الجيزة للاستفادة من أكبر مبادرة طبية في تاريخ مصر

تمتع بمزايا المبادرة واكشف واطمئن على صحتك وصحة أسرتك بالمجان على نفقة الدولة

تبدأ غدا الجمعة ولمدة شهرين المرحلة الثالثة من مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي (100 مليون صحة) للاطمئنان على صحة المواطنين والقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وذلك في 7 محافظات هي الجيزة والوادي الجديد والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا.

ودعت مؤسسة أبو العينين الخيرية مواطني الجيزة للاستفادة من هذه المبادرة التي تعد أكبر مبادرة طبية في تاريخ مصر للاطمئنان على صحتهم وصحة أسرتهم، مؤكدة أن الكشف والتحليل والعلاج مجانا وعلى نفقة الدولة ومن خلال أطقم وزارة الصحة المتخصصة والمدربة.

وأكدت المؤسسة أنها تبذل قصارى جهودها لدعم هذه المبادرة الرئاسية غير المسبوقة، من خلال المشاركة في جهود توعية المواطنين للحضور لمقرات المبادرة للكشف والتحليل والتعريف بأماكن المقرات بقسم الجيزة ، كما ستوفر وسائل الانتقال والكراسي المتحركة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل حضورهم إلى هذه الأماكن مع تواجد فرق متكاملة من العاملين بالمؤسسة وتخصيص خط ساخن لتقديم أي مساعدة لمن يحتاجها للوصول لهذه المقرات.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وإجراء المسح الطبي لأكثر من 50 مليون مصري.

وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي وتقديم العلاج المجاني على نفقة الدولة والكشف المبكر عن السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتقديم العلاج المجاني من الدولة.

وتتضمن الخدمات المقدمة من خلال المبادرة التوعية الصحية للمواطنين وتحليل فيروس سي وتحليل السكر وقياس ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم وذلك لكافة المواطنين ممن هم فوق سن الـ 18 عامًا.