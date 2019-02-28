أخبار مصر | 'المهنة وكرامة الصحفيين والخدمات'.. تعرف على البرنامج الانتخابي لـ محمد الأصمعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'المهنة وكرامة الصحفيين والخدمات'.. تعرف على البرنامج الانتخابي لـ محمد الأصمعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد الأصمعي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة تمر بأزمات كبيرة، سواء على المستوى المهني أو على المستوى المعيشي والخدمي للصحفيين.

وأضاف أن برنامجه الانتخابي يرتكز على العمل على الارتقاء بالمهنة والدفاع عن حقوق الزملاء وخدمتهم، مؤكدًا أن هدفه الجمعية العمومية بأكملها دون استقطاب.

وجاء برنامج "الأصمعي" في 13 نقطة كالتالي:

* عقد الدورات التدريبية وورش العمل ومواكبة التطورات التي تشهدها المهنة وحفظ حقوق الزملاء في تداول المعلومات من مصادرها الصحيحة.

* العمل على زيادة بدل التدريب سنويا بما يتناسب مع ارتفاع أعباء المعيشة.

* تفعيل دور النقابة في حل مشكلات الزملاء في الصحف الحزبية و المستقلة ومنع الفصل التعسفي.

* العمل على عدم اسقطاع مبالغ من البدل بالنسبة للصحف القومية ووصول البدل في موعده بالنسبة للصحف الخاصة.

* العمل على حل مشكلة نادي الصحفيين بالإسكندرية والإسراع بتنفيذه.

* استكمال انشاء النقابات الفرعية للنقابة في المحافظات.

* تطوير مشروع العلاج وزيادة الدعم المالي المخصص له، والاتفاق مع عدد من الأطباء للحضور إلى النقابة وإجراء الفحوصات داخل النقابة بأسعار مخفضة وهو ما تم بالفعل مع بعض الأطباء.

* السعي لتوفير وحدات سكنية إقتصادية منخفضة التكاليف أو بنظام الإيجار من وزارة الإسكان.

* الاتفاق على خصم يصل ما بين 20% إلى 35 % بالجامعات الخاصة لأبناء الصحفيين.

* العمل على تيسير الخدمات لجميع الزملاء.

* تفعيل ميثاق الشرف الصحفي والوقوف ضد منتحلي المهنة الذين يتخذونها ستارا لتحقيق مصالح شخصية، وتقديم الدعم الكامل للزملاء المتدربين بكل الصحف.

* وضع معايير محددة للتأجيل بلجنة القيد بحيث يحصل كل زميل على حقه.

* العمل على إنشاء مستشفى اليوم الواحد داخل نقابة الصحفيين.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، غدًا الجمعة 1 مارس، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.