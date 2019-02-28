أخبار مصر | "الدبيكي": 445 ألف عينة غذائية مغشوشة في 2018 (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدبيكي": 445 ألف عينة غذائية مغشوشة في 2018 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مؤتمر المراقبون الصحيون" الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية رفضهم للائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر برقم (1) لسنة 2017.

وأشار المشاركون إلى أن اللائحة جاءت بعد عامين من صدور القانون في حين أن مجلس النواب أقر القانون، ونص القانون على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة شهور فقط.

وطالب المشاركون الذين يمثلون 150 الف مراقب صحي بوزارة الصحة أمام المؤتمر الذي عقد برئاسة أحمد الدبيكى رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بانضمامهم وجميع المراقبين والمفتشين بالوزارات والهيئات المعنية بسلامة الغذاء إلى الهيئة الجديدة وخاصة مراقبو الصحة.

وأكد النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال أن المهام التي أنشئت من أجلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء تمثل أمن قومى وترفض تفتيت المهام المتعلقة بسلامة الغذاء التي هي من أهم القضايا القومية ونحن في مجلس النواب مسئولون عن تنفيذ هذا القانون.

ومن جانبه قال النائب سيد حجازي نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام نرفض تعطيل القانون لصالح فئة معينة وسوف ندافع عن هذه القضية ويجب أن توجه جميع الموارد المالية المخصصة للجهات الأخرى إلى هيئة سلامة الغذاء لأن صحة المواطن فى غذاءه أهم مشيرا إلى وجود 68 مليار جنيه لوزارة البيئة لماذا لا تحول إلى وزارة الصحة؟

وكشف أحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعلوم الصحية إن اللائحة التنفيذية التي أصدر الرئيس الحالي لهيئة سلامة الغذاء ترفض انضمام المراقبون الصحيون في الوقت الذى يطلب رئيس الهيئة تعيين 20 ألف مراقب صحى جديد وتساءل: كيف ذلك والدولة لديها هذه الكفاءات بعدد من الوزارات المعنية بسلامة الغذاء وصحة الانسان.

وقال: "لقد احتل مفتش الأغذية بوزارة الصحة المرتبة الأولى في كشف وإظهار الغش في الغذاء ففي عام 2018 نجح هؤلاء في سحب 444 ألفا و873 عينة غذائية مغشوشة وتحرير 117 الف و176 محضر وغلق 18 الف و513 منشاة غذائية واعدام 18 مليون و760 الف كيلو جرام مواد غذائية فاسدة فلماذا لا تقيل الهيئة عضوية هؤلاء المنتشرون بجميع المدن والقرى".

أكدت منى السيد حبيب الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية أن المؤتمر سيدافع عن حقوق هذه الفئة التى تعمل فى صمت ولن تقبل المتاجرة بصحة الانسان المصرى.