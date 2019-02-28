أخبار مصر | "التضامن" تتعامل مع 6217 مشرداً وطفلاً بلامأوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تتعامل مع 6217 مشرداً وطفلاً بلامأوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ اجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس الاربعاء 27 فبراير 6217 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.

وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل أمس الاربعاء مع 83 حالة مشرد و 101 طفل بلامأوى بأجمالي 184حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 112 حالة منها 46 حالة مشرد و66 طفل بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 28 حالة منهم 15 مشرد و13 طفل بلا مأوى.

هذا وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 8 بطانية و 83 وجبة ساخنة عليهم.

هذا ومازال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.