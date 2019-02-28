أخبار مصر | صندوق أزمات وسيارة إسعاف للصحفيين.. تعرف على البرنامج الانتخابي لـ ياسر السجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صندوق أزمات وسيارة إسعاف للصحفيين.. تعرف على البرنامج الانتخابي لـ ياسر السجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الزميل ياسر السجان المرشح لعضوية نقابة الصحفيين تحت السن، أنه قرر الترشح لخدمة أعضاء النقابة، وتنفيذ برنامج طموح يعمل على زيادة الخدمات المقدمة لهم، والنهوض بالعمل النقابي.

وقال "السجان"، في بيان له، أنه وضع برنامجًا انتخابيًا حاول به تلبية متطلبات واحتياجات الجماعة الصحفية، لافتًا إلى أن البرنامج يتمضن النقاط التالية:

** العمل على عودة هيبة الكيان النقابي، والجماعة الصحفية إلى سابق عهدها.

** القوانين والتشريعات التي تمس المهنة لا يجب حصر الموافقة عليها في يد أعضاء المجلس، بل تأتي من خلال عملية تصويت للجمعية العمومية بالقبول أو الرفض وتحت إشراف قضائي.

** زيادة قيمة القرض الحسن من صندوق الخدمات إلى 20 ألف جنيه حتى يتمكن الصحفي من الوفاء بالتزاماته المالية، دون اللجوء لإجراءات تمس كرامته.

** تم الاتفاق مع العديد من الشركات العقارية وعدد من البنوك لتمويل الوحدات السكنية للصحفيين، بأقساط ميسرة وبأسعار خاصة.

** تم التواصل مع هيئة التأمينات الاجتماعية لإنهاء أزمة الملفات التأمينية المغلقة للعديد من الصحفيين.

** إنشاء صندوق أزمات لإدارة الصحف الخاصة في حال توقفها بقرار من مالكيها دون الرجوع لمجلس النقابة، لحماية حقوق الزملاء.

** إنشاء لجنة تواصل مع جيل الرواد من شيوخ المهنة لمتابعة كافة أمورهم مع مساواة معاشاتهم مع قيمة بدل التكنولوجيا.

** توفير سيارة إسعاف مخصصة لأعضاء النقابة وأسرهم لاستخدامها وقت الحاجة إليها.

** تم الاتفاق مع عدد من الجامعات الخاصة والمعاهد التعليمية، لتقديم دورات في كافة التخصصات للصحفيين وأسرهم، داخل النقابة وبأسعار رمزية.

** تم الاتفاق مع عدد من كبار الأطباء في كافة التخصصات ، لتقديم خدمات الكشف الطبي المباشر للحصفيين وأسرهم داخل النقابة ، وذلك بعد تراجع مشروع العلاج بشكل ملحوظ.

** توسيع قاعدة التعاقد مع الأطباء والمستشفيات في المحافظات لخدمة الزملاء وأسرهم في مقار إقامتهم دون اللجوء للسفر للقاهرة.

** تخصيص يوم شهري لعقد ندوة داخل النقابة مع الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، وذلك لتوطيد العلاقة بينهم وبين النقابة وأعضائها.

** مخاطبة وزارة الداخلية لتخصيص بعض من ضباط إدارة الإعلام والعلاقات العامة، للتعامل مع ما يخص الصحفيين.

** تخصيص يوم أسبوعي للقاء الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء المجلس للاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم لتطوير العمل النقابي.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، غدًا الجمعة 1 مارس، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.