أخبار مصر | عاجل.. انتحار فتاة بمحطة مترو السادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انتحار فتاة بمحطة مترو السادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، بأنه في أثناء دخول القطار رقم (٢٦٩) محطة السادات بالخط الثانى باتجاه المنيب، فوجئ قائد القطار بإلقاء فتاة فى بداية العقد الثاني من عمرها تدعى (ياسمين سليمان خليفة أحمد) طالبة بالمعهد الفني الصناعي من محافظة سوهاج ومقيمة بمنطقة أبو النمرس بالجيزة ألقت بنفسها أمام القطار حيث تمكن قائد القطار من الرباط عليها قبل دهسها بالقطار.

وأضاف أنه على الفور انتقلت الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة ورجال نقطة الإسعاف بالمحطة وناظر المحطة والمسئولين عن المحطة حيث تم فصل التيار الكهربائي وتم إخراجها من على السكه فى حالة اغماء ونقلها إلى نقطة الإسعاف بالمحطة، مما تسبب ذلك فى تأخير حركة القطارات لمدة (٣ دقائق فقط).

وأكد أن حركة القطارات الآن بالخط الثانى والخطوط الثلاثة تعمل بصورة طبيعية فى الإتجاهين. وفي سياق آخر، نفى أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، ما تردد حول اندلاع حريق بأحد القطارات بمحطة الزهراء بالخط الأول للمترو. وناشد "عبد الهادي" جميع وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة بتحرى الدقة حول نشر اى خبر الا قبل الرجوع للمركز الاعلامى للشركة للتأكد من الخبر. ولفت إلى أن حركة مترو الأنفاق تعمل بكامل طاقتها بالخطوط الثلاثة. هذا وقد أجرى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمكلف بتسيير أعمال وزارة النقل جولة تفقدية صباح اليوم بمحطة مصر للسكك الحديدية برمسيس لمتابعة انتظام العمل بالمحطة والتأكد من انتظام القطارات.

ورافقه خلال الجولة الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، حيث تفقد الوزير رصيف رقم 6 بمحطة مصر الذي شهد حادثة الجرار أمس واطلع من رئيس هيئة السكك الحديدية على التقدم في عمل اللجنة الفنية المشكلة الخاصة بالحادث وطالب بتقرير مفصل عن الحادث مؤكدا أنه لاتهاون مع أي مقصر ومشددا على اجراء أعمال الصيانة الدورية بكل دقة وعلى ضرورة عدم خروج أي قطار او جرار من الورش الا بعد التاكد التام من الحالة الفنية له والالتزام التام بتعليمات السلامة والامان المنصوص عليها في لائحة السكة الحديد ونزول كافة قيادات السكك الحديدية الى مواقع التشغيل للإطمئنان على تنفيذ هذه الاجراءات.