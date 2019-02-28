أخبار مصر | تعرف على أنشطة طلاب من أجل مصر بمحافظات الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أنشطة طلاب من أجل مصر بمحافظات الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم إدارة رعاية الشباب جامعة القاهرة بالتنسيق مع أعضاء أسرة ( طلاب من أجل مصر ) تنظيم فعاليات ( مهرجان الجوالة الكشفي لجوالي وجوالات جامعة القاهرة ) باكر ( 27 الجاري ) بمشاركة حوالي ( 60 ) طالب وطالبة من أعضاء فريق الجوالة بمختلف كليات الجامعة.

كما تعتزم إدارة رعاية الشباب بجامعة المنصورة بالتنسيق مع أعضاء أسرة ( طلاب من أجل مصر ) تنظيم ندوة توعوية بعنوان ( معا ضد المخدرات ) باكر ( 27 الجاري ) بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التجارة.. دعي للتحدث فيها الدكتورة سحر الدكروري ( أستاذة بقسم السموم بكلية الطب بالجامعة ) ومشاركة حوالي ( 150 ) من أعضاء هيئة التدريس والكلاب وذلك في إطار توعية الطلاب بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وطرق الوقاية والعلاج.

وتنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية بالتنسيق مع أعضاء اسرة ( طلاب من أجل مصر ) سباق لاختراق الضاحية يوم الجمعة ( أول مارس 2019 ) يبدأ من كوبري ستانلي مرورا بطريق الكورنيش وختي مقر مستشفى الشاطبي الجامعي بمسافة حوالي ( 2 كم ) بمشاركة حوالي ( 120 ) طالب وطالبة وذلك في إطار تفعيل الأنشطة الرياضية لأعضاء الأسرة.

وقررت إدارة كلية الزراعة بالتنسيق مع أعضاء أسرة ( طلاب من أجل مصر ) تنظيم ورشة عمل بعنوان ( استراتيجية صناع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.. التحديات والحلول ) بإحدى القاعات بالكلية بجامعة الإسكندرية يوم ( 28 الجاري ) بمشاركة حوالي ( 200 ) من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك في إطار تفعيل الأنشطة الخدمية لأعضاء الأسرة.

ونظمت إدارة كلية تربية الطفولة بالتنسيق مع أعضاء أسرة ( طلاب من أجل مصر ) بجامعة السادات إحتفالية لتكريم بعض الطلاب من حفظة القرآن الكريم بإحدى القاعات بالكلية بمشاركة حوالي ( 150 ) طالب وطالبة.

وتلق إدارة جامعة الفيوم خطاب من مكتب السيد وزير التعليم العالي يتضمن طلب ترشيح عدد ( 6 ) من الطلاب للمشاركة في زيارة كلية الشرطة يومي ( 13، 14 مارس 2019 ) وذلك في إطار التعايش مع زملائهم من طلاب الكلية.

وتم التنسيق مع إدارة رعاية الشباب بالجامعة للدفع بأعضاء أسرة ( طلاب من أجل مصر ) للمشاركة في تلك الفعاليات لدعم أنشطتها.