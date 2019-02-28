أخبار مصر | عاجل.. القوات المسلحة تنقذ فليبيني من الغرق بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القوات المسلحة تنقذ فليبيني من الغرق بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت عناصر تابعة لمركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة من إنقاذ فرد فليبينى الجنسية من الغرق بالبحر الأحمر جنوب جزيرة شاكر وذلك بعد تلقي إشارة إستغاثة من سفينة تجارية، وفور تلقى البلاغ قام المركز بدفع طائرة طراز هل شينوك من مطار الغردقة بالإضافة إلى دفع لنش لإنقاذ الشخص المفقود وتقديم المساعدات الطبية والإدارية له والإطمئنان على حالته الصحية.

وقد أعرب طاقم السفينة التجارية عن إمتنانهم لسرعة إستجابة القوات المسلحة لإستغاثتهم وتقديم أوجه الرعاية الكاملة لهم.

