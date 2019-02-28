أخبار مصر | ربيع: برنامجي الانتخابي ينصب على توفير جو مهني حر وخدمات معيشية للصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربيع: برنامجي الانتخابي ينصب على توفير جو مهني حر وخدمات معيشية للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الزميل محمد ربيع الصحفي الصحفي بمجلة أكتوبر، و المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، بأنه يسعى دائما إلى تحقيق مكتسبات قوية وضرورية للصحفيين، وأولها كرامته وهيبته وحقه في ممارسة عمله المهني بمنتهى الحرية والشفافية، وكذلك حقه في عيش حياة كريمة له و لأسرته بكرامة واحترام.

و في بيان له اليوم، طرح "ربيع" جزءًا من برنامجه الانتخابي، الذي يسعى إلى تحقيقه منذ اشتغاله بالعمل النقابي وإن لم يكن عضوًا في مجلس النقابة.

وترتكز بعض نقاط برنامجه الانتخابي على الآتي:

١. تخصيص سيارة إسعاف للنقابة، لخدمة الزملاء وأسرهم.

٢. السعي إلى تخصيص موظف من وزارة الداخلية يختص باستخراج رخصة القيادة الخاصة للزملاء وتجديد تراخيص سياراتهم، يتواجد في النقابة يومين على الأقل أسبوعيًا.

٣. المساهمة الفاعلة في محاولات حل أزمة الزملاء المتعطلين بالصحف الخاصة، وذلك بضمان رسمية تكون النقابة طرفها الأصيل والفاعل، بانضمام خمسة من الزملاء على الأقل بعقد ثلاثي مع الجرائد التي يتم تكويدها حديثًا، شريطة انضمام المعينين بها للقيد بالنقابة.

٤. التدريب المشترك بين نقابة الصحفيين وبعض من الجهات الدولية المانحة والقوية مجانًا، وقد تم الاتفاق بالفعل مع عدد من تلك المؤسسات المشهود لها دوليًا.

٥. التعاقد مع عدد من الأندية الرياضية والاجتماعية في محيط القاهرة الكبرى، لنيل الصحفيين عضويات عاملة بها بأسعار مخفضة وبالتقسيط على عامين، أو بنكيًا على سبعة أعوام.

٦. عمل دورات تثقيفية للزملاء الصحفيين وأولادهم في مختلف المجالات.

٧. تكوين مجموعة من المدرسين الأوائل في مختلف مواد الدراسة، لتدريس المواد الدراسية بمبالغ مخفضة لأسر الصحفيين، تخفيفًا لأعباء التكاليف المالية الباهظة.

كما شدد "ربيع" على دعم الزملاء في كل مجالات يمكن أن تنهض بمستواهم المادي والثقافي و التأهيلي؛ وذلك لمواكبة تطورات الحياة والعمل الصحفي.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، غدًا الجمعة 1 مارس، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.