أخبار مصر | هاني ضاحي رئيسا للجنة النقل بأمانة اللجان المتخصصة بـ"مستقبل وطن"

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أعلن محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن، تكليف المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، رئيسًا للجنة "النقل" بأمانة اللجان المتخصصة للحزب.

وأكد "الجارحي"، أن اختيار المهندس هاني ضاحي لرئاسة لجنة النقل بأمانة اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن جاء استنادًا لخبرته في هذا المجال فضلًا عما يتمتع به "ضاحي"، من رؤية واضحة لتطوير قطاعات النقل المختلفة والتى تمثل عنصرًا رئيسًا في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

واعتبر "الجارحي" المهندس "هاني ضاحي" إضافة جديدة للحزب وأمانة اللجان، مؤكدًا أن لجنة النقل برئاسة "ضاحي" ستعكف خلال الفترة القادمة على تحليل الوضع الراهن لقطاعات النقل في مصر والخروج باستراتيجية محددة واضحة المعالم لتطوير وسائل ومرافق النقل بكل صورها مع إعطاء أولوية لتطوير السكة الحديد.