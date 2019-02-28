أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، مؤتمرًا جماهيريًا بالسيدة زينب؛ للتعريف بالتعديلات الدستورية داخل الأوساط العمالية.

كما نظَّم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، ملتقى توظيفيًا بمقر الحزب بالهرم؛ بهدف توفير فرص عمل للشباب بمشاركة بعض قيادات الحرب.

فيما نظم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، رحلة للأطفال الأيتام لزيارة حديقة الأندلس بمركز سمالوط.

بينما نظم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، معرضًا لبيع الملابس الشتوية بأسعار منخفضة وبالمجان على الأسر الفقيرة بمدينة "موط" بمركز الداخلة، إضافةً إلى عقد ورشة عمل للتأهيل والتثقيف التربوي للمعلمين وأولياء الأمور بقاعة التدريب بإدارة باريس التعليمية بمركز باريس، حيث عقد ندوة تثقيفية للتوعية من فيروس "سي" بمقر جمعية رابطة المرأة بمدينة الخارجة.