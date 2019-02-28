شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفاتيكان ومحافظ الأقصر يضعان حجر أساس كاتدرائية أم المعونة الإلهية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بالأقصر، بوضع حجر الأساس لكاتدرائية أم المعونة الألهية.

وقام الكاردينال ليوناردو ساندري، سفير الفاتيكان بمصر، والبطريرك إبراهيم أسحق، بحضور المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بوضع حجر الأساس بحضور عدد من القيادات الأمنية والبرلمانية.

بدأت الاحتفالية بقيام الأب إيليا إسكندر، وكيل عام الأيبارشية بتقديم الحفل الذي بدأ بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم سلام دولة الفاتيكان ومن بعدة دقيقة حداد علي أرواح ضحايا حادث محطة قطار القاهرة.