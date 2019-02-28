شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية للاستثمار» تنعي ضحايا حادث قطار محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور أحمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار، ضحايا حادث قطار محطة مصر، مقدما خالص العزاء والمواساة لأهالي وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لمصابي الحادث الأليم.

وقال الدكتور أحمد إبراهيم، في بيان للمؤسسة اليوم الخميس: إن «مسارعة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه الحكومة بالتعامل الفوري مع الحادث ومحاسبة المتسببين فيه بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، له دلالة كبيرة على أن المواطن المصري في قلب وعقل الرئيس، وأن سلامة أي مصرى تأتى على قمة أولويات الرئيس السيسى، وهو ما وضح جليا فى قبول استقالة المهندس هشام عرفات وزير النقل من منصبه».

وأضافت الدكتورة سمر أباظة، رئيس المؤسسة المصرية الدولية للاستثمار، أنه رغم آلام الحادث، والحزن على الضحايا والمصابين، إلا أن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى وعددا من الوزراء المختصين بالإسراع إلى موقع الحادث، وتشديد رئيس الوزراء على أن زمن التغاضي عن الإهمال والتقاعس قد انتهى، وسيتم محاسبة المتسبب في هذا الحادث لوضع حد لتكرار مثل هذه الحوادث والأخطاء، لأن روح كل مواطن مصرى غالية على الدولة المصرية، وستتم محاسبة كل من تسبب في الحادث، جعلنا نتيقن أن الدولة لن تتوانى عن محاسبة المقصرين فى حق الشعب، وأن زمن التسيب والتراخى قد ولى دون رجعة.