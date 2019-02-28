شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: بدء التدريب التحويلي على 5 مهن مجانا بمركز دمياط الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مركز التدريب المهني بدمياط الجديدة التابع لمديرية القوى العاملة بدمياط، تنفيذ الدورات التدريبية على المهن المختلفة «تدريب تحويلي» لمدة 3 أشهر من الأحد المقبل وحتي 2 يونيو 2019 للذكور والإناث مجانا، مع حصول المتدرب على بدل انتقال يوميا.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجه بالبدء في تنفيذ خطة التدريب التي اعتمدتها الوزارة للتدريب التحويلي للشباب من الجنسين على المهن المستحدثة والمطلوبة في سوق العمل لتأهيلهم للالتحاق بالمصانع التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة أو مساعدتهم لبدء مشروع صغير.

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وأشار عوض سكين باشا مدير المديرية، إلى أن المتدرب يحصل بعد اجتياز فترة التدريب على شهادة وتصريح لمزاولة المهنة تمكنه من العمل بها في المجال الذي تم التدريب عليه.

وأوضح أن المهن التي يتم التدريب عليها تشمل ميكانيكا السيارات «ديزل- بنزين»، واللحام بكافة أنواعه، والتبريد والتكييف، وتفصيل وخياطة، وكهرباء الكترونيات، مشيرا إلى أن المركز يتوفر به أحدث المعدات والأجهزة للتدريب عن طريق مدربين متخصصين في هذه المهن.

وقال إن المستندات المطلوبة هي صور من المؤهل إن وجد، شهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، فضلا عن صورة شخصية، مشيرا إلى أن تقديم هذه المستندات بالمركز الكائن: المنطقة الصناعية بجوار محطة بنزين التعاون أمام مصنع الجلاد للأثاث.