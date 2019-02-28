شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه لـ 24 ساعة عن الدقي والعجوزة وشمال الجيزة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق (حي الوراق ـ حي شمال الجيزة ـ العجوزة- حي الدقي)، وضعف المياه عن حي بولاق الدكرور، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 1/3/2019 وحتى الساعة التاسعة مساء يوم السبت الموافق 2/3/2019، وذلك بناء على طلب الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ أعمال تحويلات مرافق خطوط مياه الشرب والصرف الصحي المتعارضه مع تنفيذ محطة مترو التوفيقية بشارع أحمد عرابي.

كما أرجأت الشركة قطع المياه عن مناطق غرب السكة بالحوامدية والذي كان مقررا صباح السبت المقبل.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.