شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مناخية وسقوط أمطار متوسطة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قري ومدن محافظة الشرقية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء تغيرات مناخية وحالة من عدم الإستقراراً في الأحوال الجوية والطقس البارد وتكاثف للسحب المنخفضة لاحقها سقوط أمطار متوسطة.

من جانبها أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إستعدادها لمواجهة سقوط الأمطار من خلال توفير سيارات تعمل على شفط المياه حال تراكمها في الشوارع وذلك من خلال غرفة طواريء بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع جميع المدن والأحياء لمواجهة أي حدث طاريء والتعامل معه .

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بالشرقية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بناء على توجيهات الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة وذلك تزامناً مع التغيرات المناخية وسقوط الأمطار الذي تشهده المحافظة مؤكداً على أنه تم التشديد على التأكد من جاهزية مولدات الكهرباء بالمستشفيات وتوفير الوقود اللازم لها تحسباً لسقوط أمطار غزيرة كما تم التأكيد على توافر الأطباء في أقسام الإستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة بالمستشفيات .