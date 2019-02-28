شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار قبول استقالة وزير النقل بعد حريق قطار محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بقبول استقالة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والتى كان قد تقدم بها أمس الأربعاء على خلفية حريق قطار محطة مصر.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بتكليف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.