في ضربة أمنية قوية.. إحباط تهريب 200 طربة حشيش عبر قناة السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب 200 طربة لمادة الحشيش المخدرة، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وإجهاض مخططات العناصر الإجرامية الخطرة القائمة على نقل وتهريب وترويج المواد المخدرة عبر المنافذ بأساليب مختلفة والعمل على ملاحقتهم وضبطهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها إعتزام إثنين من العناصر الإجرامية تهريب كمية من مخدر الحشيش من شرق المجرى الملاحى لقناة السويس إلى باقى المحافظات، مستغلين طبيعة عملهما كسائقين لحافلة مملوكة لإحدى شركات الرحلات، حيث أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى وهما "فتحى .أ" سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بمحافظة القاهرة والسابق إتهامه فى قضايا "أموال عامة – مخدرات – ضرب "، و"محمد .أ" سائق ، ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة.
و عقب تقنين الإجراءت تم إستهدافهما وضبطهما بالتنسيق مع مديرية أمن السويس وضبط الحافلة المُشار إليها خلال كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على "مائتين طربة لمخدر الحشيش وزنت "20" عشرون كيلو جرام ، مبلغ مالى عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثون جنيه، "3" هواتف محمولة".
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