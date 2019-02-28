شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد العقارات المجاورة لعقار بولاق الدكرور المنهار ويوجه بترميمها والان مع تفاصيل الخبر
وأشار راشد أنه تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة جامعة القاهرة لوضع تقرير فنى لكيفية تنفيذ الترميمات اللازمة للعقارات المتأثرة حفاظاً على حياة المواطنين وذلك تمهيداً لبدء الأعمال من خلال شركة المقاولون العرب على الفور.
وأكد المحافظ عقب تفقده موقع العقار المنهار والعقارات المجاورة له، أنه تم تخصيص أعداد من الاتوبيسات من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعى للتيسير على السكان فى نقلهم الى أماكن بديلة لحين الانتهاء من أعمال الترميمات اللازمة للعقارات، وأن المحافظة ستقدم كل سبل الدعم اللازمة للتيسير على سكان العقارات والتسهيل عليهم.
ولفت إلى أنه انه تم توجيه رئيس حى بولاق الدكرور بالتواجد الدائم بموقع العقارات لحين الانتهاء من أعمال الترميمات اللازمة وعودتهم إلى مساكنهم .
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