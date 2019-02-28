شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع اليوم ملف المشروعات المتعثرة فى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع بشأن متابعة المشروعات المتعثرة فى مطروح لبحث سبل تذليل العقبات أمام هذه المشروعات. كما يلتقى رئيس الوزراء، اليوم أيضا وزير الاستثمار والتجارة الرومانى لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، يعقبها اجتماع مع عدد من أعضاء المجالس التصديرية. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع اليوم ملف المشروعات المتعثرة فى مطروح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.