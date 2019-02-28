المتحف المصري الكبير يستقبل 249 قطعة أثرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استقبل المتحف المصري الكبير، 249 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير ومنطقة آثار تل بسطا بالزقازيق، من أهمها تمثال ثلاثي من الجرانيت الوردي يتوسطه الملك رمسيس الثاني وعلى جانبيه المعبود بتاح والآلهة حتحور وهو من نتاج أعمال حفائر البعثة المصرية الألمانية المشتركة في منطقة تل بسطا.

وقال عيسي زيدان، مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن التمثال من القطع الثقيلة التي ستعرض على الدرج العظيم بالمتحف، وتبلغ أبعاده 198×155×58 ويزن حوالي 4 أطنان، وجرى نقله إلى معمل ترميم الآثار الثقيلة بالمتحف لفحصه وإجراء أعمال الترميم اللازمة له قبل عرضه ضمن القطع الثقيلة على الدرج العظيم.

وأوضح زيدان، في بيان اليوم، أن أهم القطع المنقولة أيضًا مجموعة متميزة من التماثيل الملونة المصنوعة من الحجر الجيرى والتي تصور كبار رجال الدولة والكتبة من عصر الدولة القديمة بالاضافة إلي مجموعة من الأبواب الوهمية المصنوعة من الحجر الجيرى أيضًا والمزينة بالنقوش والكتابات الهيروغليفية والخراطيش الخاصة بالملك بيبي.

ونوه زيدان، إلى أن اللجان المعنية أجرت عمليات الاستلام والترميم الأولي والتغليف والنقل بإجراء أعمال الترميم الأولي للقطع الحرجة والتي تحتاج إلى ترميم قبل عمليات التغليف وتم إعداد تقرير حالة عن كل قطعة لإثبات مظاهر التلف.

كما تم تغليف القطع الثقيلة على قواعد خشبية مبطنة بالفوم الخالي من الحموضة وتغليف القطع الصغيرة داخل 15 صندوق خشبي، مؤكدا أن عمليات النقل تمت وسط إجراءات امنية مشددة من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة، وتخضع الآن جميع القطع إلى أعمال الترميم في المعامل حسب المادة المصنوعة به.