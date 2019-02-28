شوارع الجيزة دون مخالفات "رادار" خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 4 آلاف و378 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1847 مخالفات تليها الانتظار الخاطئ بـ1672 مخالفة.

كما تم حجز 10 دراجات نارية "توك توك" مخالفة، وضبط 18 موقفا عشوائيا في حملات بمطالع ومنازل الكباري، و26 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 53 حالة دون تسجيل أي مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، واللواء إيهاب مختار، حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.