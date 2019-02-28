أخبار مصر | اليوم.. رئيس الوزراء يناقش وضع المشروعات المتعثرة بمطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس الوزراء يناقش وضع المشروعات المتعثرة بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن المشروعات المتعثرة في مطروح لوضع خطة لحلها ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح.

كما يلتقي رئيس الوزراء، بوزير الاستثمار والتجارة الروماني؛ لبحث ريادة سبل التعاون في كافة المحالات بين البلدين وخاصة المجالات الاستثمارية.

ويستكمل "مدبولي" لقاءه مع عدد من المجالس التصديرية لمناقشة تأثير برنامج تحفيز الصادرات الذي تتبناه الحكومة على مستقبل الصادرات.