أخبار مصر | عاجل.. قرار جمهوري جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار جمهوري جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، القرار الجمهوري رقم 475 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا الموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.

وفي سياق آخر، استقبل الرئيس أمس الأربعاء، بقصر الاتحادية الرئيس إلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

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وعقب ذلك أجرى الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأبدى الرئيس السيسي، ترحيب مصر بالرئيس الألباني في أول زيارة رئاسية له لمصر، مشيرًا إلى ما يجمع الشعبين المصري والألباني من علاقات صداقة تاريخية ممتدة، ومؤكدًا الحرص على دفع التعاون بين الجانبين في شتى المجالات ليعكس مستوى تلك العلاقات التاريخية.

بدوره لفت الرئيس الألباني إلى سعادته بزيارة مصر، موجهًا الشكر للشعب المصري على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، ومعربًا عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.