انت الان تتابع «الدقهلية» توضح حقيقة حريق «مستودع أنابيب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نفت محافظة الدقهلية ما أشيع عن نشوب حريق بجوار مستودع لأنابيب البوتاجاز بقرية "طنامل"، مؤكدة أنه تم التأكد من سلامة المستودع وما به من أنابيب. وأضافت المحافظة، في بيان في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس، أن حريقا محدودا شب في "عشة" مهجورة داخل الزراعات بقرية "طنامل" التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وتم إخماده على الفور دون حدوث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، لافتة إلى أن المستودع الذي زعم أن حريقا شب فيه يبعد كثيرا عن موقع الحريق المحدود الذي شب في "العشة" المهجورة بالزراعات.
وناشدت المحافظة جميع المواطنين، بالتأكد من صحة ما تبثه من أخبار كاذبة وملفقة تستهدف النيل من حالة الاستقرار التي ينعم بها المصريون، وتؤكد على المكاشفة والمصارحة مع المواطنين، وتسعى إلى أن يكون إعلام الدقهلية هو إعلام المواطن.وأكدت أن المحافظة لا تخفي شيئا عن أبنائها لأنه لا يوجد ما يمكن إخفاءه في ظل
وناشدت المحافظة جميع المواطنين، بالتأكد من صحة ما تبثه من أخبار كاذبة وملفقة تستهدف النيل من حالة الاستقرار التي ينعم بها المصريون، وتؤكد على المكاشفة والمصارحة مع المواطنين، وتسعى إلى أن يكون إعلام الدقهلية هو إعلام المواطن.
وأكدت أن المحافظة لا تخفي شيئا عن أبنائها لأنه لا يوجد ما يمكن إخفاءه في ظل السماوات المفتوحة، وتزايد النشر في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تناقلوا شائعات من بينها شائعة بوجود تظاهرات في ميدان التحرير، وأخرى باندلاع حريق بجوار مستودع أنابيب بوتاجاز في قرية طنامل بمحافظة الدقهلية.
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