إهمال أم إرهاب.. تفاصيل ليلة الدم والنار بمحطة مصر

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سائق القطار المتهم: قطارات السكة الحديد متهالكة ولا تصلح للسير.. اتصلت ببرج المراقبة قبل الحادث لمحاولة إنقاذ الموقف.. الجرار اللي كنت راكبه مشي لوحده مش عارف إزاي

27 فبراير 2019، هو يوم سيعيش طويلًا في ذاكرة المصريين، حيث شهدت محطة سكك حديد مصر، بوسط القاهرة، فاجعة وكارثة بشعة، أدت إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة 43 آخرين، كان بطلها "سائق قطار مهمل"، وألقت الأجهزة الأمنية، القبض عليه بعد هروبه لمحافظة المنوفية، نتيجة اصطدام الجرار رقم 2302، برصيف رقم 6 بمحطة سكك الحديد في منطقة رمسيس. وأخلت قوات الأمن المحطة من الركاب ومنعت الدخول إليها، وقررت السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات بمحطة مصر، تزامنًا مع وصول نحو 20 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، كما لاقى الحادث ردود أفعال غاضبة من خلال برامج "التوك شو".

السائق المتهمقال علاء فتحي، سائق الجرار المتهم في حادث "محطة مصر" والذي يعمل في السكة الحديد منذ 25 عامًا، إنه فوجئ باصطدام جرار آخر بالجرار الذي كان يقوده، مستكملًا: "أنا اتهزيت من الصدمة، ونزلت من الجرار زعقت لسائق الجرار الثاني، وحصلت مشادة بيننا، وفجأة لقيت الجرار اللي كنت راكبه مشي لوحده مش عارف

السائق المتهم

قال علاء فتحي، سائق الجرار المتهم في حادث "محطة مصر" والذي يعمل في السكة الحديد منذ 25 عامًا، إنه فوجئ باصطدام جرار آخر بالجرار الذي كان يقوده، مستكملًا: "أنا اتهزيت من الصدمة، ونزلت من الجرار زعقت لسائق الجرار الثاني، وحصلت مشادة بيننا، وفجأة لقيت الجرار اللي كنت راكبه مشي لوحده مش عارف إزاي.

وتابع في تصريحات لبرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية "أون أي": "اتصلت ببرج المراقبة بعد سير القطار بمفرده، في محاولة لتغيير خط سيره إلى طريق آمن.. موظف البرج رد عليّا وعرفته إن الجرار ماشي لوحده، فسأل ماشي لوحده إزاي؟ وقفل معايا الخط، واتصلت بيه مرة ثانية لكن ما ردّش عليّا، أنا ما فكرتش في حجم الحادثة، وما عرفتش أتصرّف".

واستكمل: "ساعة الخبطة ماكنتش في وعيي، وحصل لي عدم توازن وما عرفتش أتصرف، وما عرفتش أعمل إيه!، وما شوفتش الجرار حصل له إيه ولا راح إزاي".

وأشار سائق الجرار إلى أن "يد السرعات في الجرار لم تكن سليمة، ومع الاهتزاز زادت السرعة، لأن يد السرعة سايبة وأي حد يلمسها تزيد السرعة".

وقال علاء فتحي إنه ذهب إلى منزله عقب الحادث، ولم يعرف بحجم الحادث قائلًا: "مش بتفرج على التليفزيون وكنت تعبان ومُجهد ومتضايق"، موضحا أنه مصاب بحالة نفسية سيئة منذ معرفته بحجم الكارثة وعدد الوفيات.

وأوضح، أن قطارات السكة الحديد متهالكة، ولا تصلح للسير، وأنه اتصل ببرج المراقبة قبل الحادث لمحاولة إنقاذ الموقف، فردوا عليه في المرة الأولى، ولم يردوا عليه مرة أخرى.

وعن مجازاة المخطئ في هيئة السكة الحديد، قال: "مفيش حد بيسأل حد، ولا بيجازي حد في السكة".

ووجه سائق القطار، رسالة لأهالي الضحايا قائلًا: "سامحوني أنا أسف على جزء الإهمال بتاعي، وربنا يرحمهم جميعًا".



البرلمان يرد

قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن اللجنة تابعت الحادث فور وقوعه وكيفية تعامل الحكومة معه، مضيفًا: "مصر عاشت اليوم فاجعة بكل المقاييس".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، مساء الأربعاء: "لأول مرة نرى إدارة جيدة من الحكومة لتلك الأزمة! والتحركات كانت سريعة".

مفيد فوزي

قال الكاتب الصحفي مفيد فوزي، إنه لا يبرر ما حدث لكنه يتكلم برشد، مؤكدًا أن الزلازل والسيول بمختلف دول العالم تسفر عن عدد ضخم من الضحايا، مشيرًا إلى أن عبد الفتاح السيسي أكثر رئيس مصري ضُخت أموال لتطوير منظومة السكك الحديدية في عهده. وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: "أنا قلبي موجوع، وعايز أقول إن بعض حوادث القطارات في مختلف دول العالم تسفر أحيانا عن سقوط أضعاف الضحايا الذين سقطوا بمصر".

وأضاف فوزي: «الأموال التي أنفقت على تطوير السكك الحديدية تؤكد حرص الدولة على تطوير المنظومة».

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وتابع: «أنا ضد قبول استقالة هشام عرفات، وزير النقل، وكان يجب الانتظار حتى انتهاء التحقيقات، لكن الوزير رأى أن الموج عالي، أنا ضد استقالة الوزير الذي شعر أن كل الدنيا فوق دماغه، أنا شفت وشه زي الكركم وكأنه مسؤول عن أخطاء بشرية لسائقين عابثين».

وأردف فوزي «بمنطق استقالة وزير النقل، لو ولد حط قلم وخزق عين زميله بمدرسة، يجب أن يستقيل وزير التعليم»، مؤكدا أنه يحترم تحقيقات النيابة التي ستحدد من المخطئ.

وتساءل: «هل المطلوب من وزير النقل أن يذهب إلى المحطة ويشيش مع السائقين، كي يصبحوا بني آدمين».

مصطفى الفقي

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن استقالة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عقب حادث انفجار جرار أحد القطارات الذي شهدته محطة مصر اليوم، "نوعًا من الاعتذار" عن الخلل في القطاع الذي يديره، مؤكدًا أن كثيرين يتشاءمون من منصب وزير النقل.

وأضاف الفقي خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن إدارة السكك الحديدية مهمة صعبة، بالإضافة إلى أن متطلبات المرفق كثيرة، وعملية إصلاحه تتطلب أموالًا أكبر من إنشائه، لافتًا أن مرفق السكك الحديدية، استحوذ على النصيب الأكبر من تطبيق المسؤولية السياسية لوزراء النقل.

وزير النقل

وعقب كارثة "محطة مصر"، قال محمد عز، المتحدث باسم وزارة النقل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، إن المواطن سيشعر بالتحسن في بداية النصف الأول من عام 2020، موضحًا أن رئيس مجلس الوزراء كلَّف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بالقيام بأعمال وزير النقل، لحين تعيين وزير نقل جديد.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.



تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على حادث محطة سكك حديد مصر، وقال إن كافة الشواهد تؤكد على أننا لا نعرف هوية مُصدر أمر التشغيل لتحريك الجرار من الورشة في محطة مصر.

وأضاف أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، قائلاً: "مفيش سائق جرار قديم أو جديد يترك القطار شغال وينزل منه عشان يتشاجر مع آخر، أحيانًا الموقف يكون أقوى من أي كلام أو تفسير، بس إحنا دورنا مش إننا نبرر أو نحلل، وإنما نقل ما حدث ونستعرض مواطن التقصير لبحث علاجها ولو الحادث سببه إهمال هيتقطع رقبة المهمل بالقانون وسيف غضب المصريين".

وتساءل أمين: "ليه قناة الجزيرة الإرهابية كانت سريعة بشكل كبير في تغطية الحادث، وعرضت فيديوهات مفبركة، وكان ترتيب عرض المعلومات عن الحادث يوحي بأنهم أعدوا لهذا الأمر مسبقًا".

وأوضح، أن حادث القطار قد يكون متعمدًا لكي تحدث فاجعة تهز العالم، وإن صح هذا الأمر، فهذا يعني أننا دخلنا في أقذر وأنجس مراحل الإرهاب، الذي يستهدف المدنيين الأبرياء بشكل عشوائي دون أي انتقاء خاصة بعد ناجح مصر في إعداد القمة العربية الأوربية.



وتابع: " قولًا واحدًا ربنا أمرنا بإعمال عقلنا، حادث القطار اليوم مش تمام، فيها الكثير من الحلقات المفقودة، أنا شامم ريحة مش كويسة".



أحمد موسى وفرج عامر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهاب والإهمال وجهان لعملة واحدة، ومعهم الفساد.

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحارب الإهمال والإرهاب والفساد، مشيرًا إلى أن حادث القطار بدأ بمشاجرة لسائقي قطارين، وبعد ذلك وقعت الحادثة.

ونعى النائب فرج عامر خلال مداخلة ببرنامج "موسى"، ضحايا حادث محطة مصر، مؤكدًا أنه يثق في تحقيقات النيابة، متسائلًا: "كيف لا يتم اختيار سائقي القطارات من قبل هيئة السكك الحديدية بعمل التحريات اللازمة؟".

وتابع: "هذه جريمة شنعاء، ولا يجب أن نتعامل معها كجريمة عادية، لأن هذا السائق تسبب في مقتل أناس مسالمين في قلب القاهرة، مطالبًا بتغليظ العقوبة على السائق ومحاكمته عسكريًا.