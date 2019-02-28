انت الان تتابع مدير محطة مصر: «عمري ما شوفت حادثة زي دي قبل كده» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مصطفى مهران، مدير محطة مصر، إن هناك لجانًا فنية قد تولت العمل على كشف حقيقة الحادث، مضيفًا: "إحنا بعد ما الإسعاف جت والحماية المدنية ابتدت تشتغل، ابتدينا إحنا كمان نشتغل في الجهات الأخرى عشان الركاب". ورد مهران على سؤال الإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" بشأن الحادث الذي وقع أمس الأربعاء، والذي قال فيه شفت حادثة زي دي قبل كده؟، قائلًا: لأ مشفتش، ربنا يسترها، وقدر الله وما شاء فعل، ليرد عامر بدوره: ونعم بالله.
وأوضح مهران، أنه يخدم في هيئة السكك الحديدية منذ نحو 40 عامًا، قضى من هذه المدة حوالي 15 عامًا في محطة مصر، متابعًا: "لسه راجع من أسبوعين لمحطة مصر، لأني كنت مشيت ورجعت".وذكر مجير محطة مصر، أن فترة تعطيل حركة الركاب بسبب الحادث لم تستغرق سوى ساعة، مضيفًا: "المحطة كبيرة وأنا عندي كم كبير من الركاب، بحوالي
وأوضح مهران، أنه يخدم في هيئة السكك الحديدية منذ نحو 40 عامًا، قضى من هذه المدة حوالي 15 عامًا في محطة مصر، متابعًا: "لسه راجع من أسبوعين لمحطة مصر، لأني كنت مشيت ورجعت".
وذكر مجير محطة مصر، أن فترة تعطيل حركة الركاب بسبب الحادث لم تستغرق سوى ساعة، مضيفًا: "المحطة كبيرة وأنا عندي كم كبير من الركاب، بحوالي 280 قطار داخل وخارج يوميًا".
وشهدت محطة سكك حديد مصر، أمس الأربعاء، حريقًا في أحد الجرارات إثر اصطدامه بالحاجز الخرساني، ما أسفر عن سقوط 20 قتيلًا و43 مصابًا.
وقررت النيابة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية نظرًا لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم، كما تم ضبط المتهم قائد الجرار مرتكب الحادث تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، ويخضع الآن للاستجواب.
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