شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء مقرين جديدين للتوثيق في 6 أكتوبر ومنشية البكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم قرارًا بإنشاء مقر جديد للتوثيق بمنطقة السادس من أكتوبر ليتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة الجيزة، على أن يكون مقره في مكتب بريد 6 أكتوبر.

كما أصدر وزير العدل قرارًا، نُشِرَ بجريدة «الوقائع المصرية» اليوم الخميس، بإنشاء فرع جديد للتوثيق بمنطقة منشية البكري، ويكون مقره بمكتب بريد منشية البكري.

وتضمن القرار كذلك أن يتولى المقران الجديدان إتمام أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي.

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