شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بالموافقة على تعديل اتفاقية للتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس القرار الجمهوري رقم 475 لسنة 2018، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 24 يوليو 2018.

وينص التعديل باتفاقية المساعدة على أن تعدل المادة (3) بند 3-1 (أ) بحذف عبارة «ستة عشر مليون دولار أمريكي» وتحل محلها عبارة «عشرون مليون دولار أمريكي».

كما ينص على أن تحذف المادة 3 بند 3-1 (ب) بالكامل وتحل محلها عبارة «إجمالي المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق الهدف عشرون مليون دولار أمريكي».

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