شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية ألبانيا يزور الأنفاق ومدينة الإسماعيلية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل بعد قليل، الرئيس "إلير ميتا" رئيس جمهورية ألبانيا، إلى محافظة الإسماعيلية، للقيام بجولة فى الأنفاق ومدينة الإسماعيلية الجديدة المقرر افتتاحهم قريبًا.

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كان رئيس جمهورية ألبانيا، قد وصل إلى القاهرة أول أمس الثلاثاء، فى زيارة للبلاد التقى خلالها عددًا من كبار المسئولين، على رأسهم الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.