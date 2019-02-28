شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاكر خلال تفقده محطة مصر: كلفت المسئولين بتقرير مفصل عن الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمكلف بتيسير أعمال وزارة النقل، أنه تفقد منذ قليل الوضع بمحطة مصر والتقى برئيس هيئة السكة الحديد، وتم إطلاعه على الأسباب المبدئية التى أدت إلى نشوب الحريق نتيجة خطأ بشرى.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا يمكن إنكار أن هناك إهمال شديد من جانب بعض العاملين بمحطة مصر، لافتا إلى أنه سيتم محاسبة المخطئ بعد إعداد تقرير مفصل من نواب وزير النقل بعد انتهاء اللجنة المختصة بالتحقيق فى واقعة حريق المحطة وسقوط عشرات القتلى والمصابين من المواطنين.

وتابع شاكر، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق استطاع أن يحدث تطور فى منظومة السكة الحديد جعلت عدد مستخدمي القطارات يزيد هذا العام بنسبة 17%، مضيفا أنه يتابع مهام عمل وزير النقل من داخل ديوان عام وزارة الكهرباء أو من داخل مبنى وزارة النقل، قائلا: "العمل لن يتوقف تحت أى ظرف والدولة المصرية تسير وفق منظومة علمية عالية".



وأكد شاكر، أنه سيجتمع بنواب وزير النقل والمسؤولين بالوزارة للتأكيد على ضرورة انتظام حركة القطارات وعدم تأثر المواطنين بهذا الحادث، موكدا أنه سيعمل على انتظام العمل داخل منظومة النقل لحين تعيين وزير جديد خلفا للدكتور هشام عرفات.