شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: المحادثات مع "كيم" فشلت بسبب طلب بيونج يانج رفع العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس، إن اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى فيتنام لم يسفر عن التوصل لاتفاق بسبب مطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقال ترامب للصحفيين بعد تقليص مدة المحادثات فى العاصمة الفيتنامية هانوى "بشكل أساسى كانوا يريدون رفع العقوبات كلية لكننا لا نستطيع فعل ذلك...كان يتعين أن ننسحب".