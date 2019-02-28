الإسكان: خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وضع خطة من قبل الوزارة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وضع خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، من خلال التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وإمكانية الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثلاثية، بجانب العمل على تقليل الفاقد فى مياه الشرب بجميع المجالات.
وأضاف وزير الإسكان، أنه سيتم العمل لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، فى 4 محاور، وهى (تحلية مياه البحر فى المحافظات الساحلية – إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية – إنشاء محطات للمعالجة الثنائية والثلاثية للصرف الصحي بمحافظات الصعيد – تحويل محطات المعالجة التى تصرف على نهر النيل إلى المعالجة الثلاثية)، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تقليل الفاقد فى مياه الشرب بجميع المجالات، من خلال ترشيد استهلاك المياه باستخدام القطع الموفرة، وتقليل الفاقد التجارى والفيزيائى من مياه الشرب، وتوفير العدادات المنزلية، وتنظيم حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وضرورة الحفاظ عليها.
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