السيسى يوافق على تعديل بشأن التعاون المصرى الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 475 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018. نشر القرار بالجريدة الرسمية.

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