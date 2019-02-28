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حملات مرورية موسعة بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت اليوم الخميس الادارة العامة لمرور القاهرة بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية بتواجدها اعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

 

 

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وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور كما يتم رفع كافة السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

 

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطى بالطرق السريعة.

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