شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة أبو سيفين ببورسعيد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التدشين ي هو يوم ميلاد الكنيسة وهي تتم مرة واحدة في عمر الكنيسة ، وتبدأ بصلاة الشكر أولا ، ثم تقرأ المزامير والتي تتكلم عن بيت الله ثم نصلي المزمور والانجيل وبعد ذلك تصلى الاواشي (صلاة باللغة القبطية) وهي سبعة اواشي، تصلي الكنيسة من أجل المرضى والمسافرين والراقدين (الأموات) وأهوية السماء (الزروع والمياه) ورئيس الأرض والموعوظين (المشتاقين لمعرفة الله) والقرابين (مايقدم لله ) ثم نقوم بصلاة التدشين.

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"ويرد شعب الكنيسة في الصلاة علي ثلاث مراحل، الاولي في بداية صلاة التدشين يقول الشعب (يارب ارحم)، والثانية في نهاية صلاة التدشين يقول الشعب(يستجيب الرب)، وأما الثالثة بعد صب زيت الميرون علي المذبح نعطى اسم للمذبح وهذا مثل شهادة الميلاد للطفل المولود الجديد ويقول الشعب هللويا (الفرح).



بعد ذلك يصب زيت الميرون ويمسح المذبح كله ثم يطلق عليه مذبح مدشن للرب وبعد ذلك ندشن الأيقونة الشرقية، ثم ندشن باقى أيقونات الكنيسة وندشن المعمودية وأى معمودية تدشن على اسم يوحنا المعمدان.