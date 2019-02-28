الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بإنشاء مكتبى بريد بأكتوبر ومنشية البكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بإنشاء فرع للشهر العقارى والتوثيق باسم "فرع توثيق مكتب بريد السادس من أكتوبر"، ويتبع مكتب الشهر العقارى بالجيزة. كما قرر وزير العدل إنشاء فرع للشهر العقارى والتوثيق باسم "فرع توثيق مكتب بريد منشية البكرى" يتبع مكتب الشهر العقارى بشمال القاهرة، ويكون مقره مكتب بريد منشية البكرى. Advertisements

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