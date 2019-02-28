شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتوجة لمستشفى دار الشفاء لمتابعة حالة مصابى حادث محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لمستشفى دار الشفا لمتابعة الحالة الصحية لمصابى حادث قطار " محطة مصر"، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، فى ضوء تحركات الحكومة العاجلة لتقديم كل صور الرعاية لمصابى الحادث. Advertisements يشار إلى أن حادث محطة مصر أسفر عن 20 وفاة و40 مصاب تم نقلهم لمستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء والهلال.

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